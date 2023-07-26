Раньше уже уходил из дома: в Туве сутки ищут исчезнувшего 4-летнего мальчика

Мать пропавшего в Туве 4-летнего мальчика рассказала, что раньше он уже уходил из дома. Напомним, что ребенка ищут более 120 человек. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

По данным источника, все произошло в селе Хайыракан. Вечером 25 июля мальчик играл во дворе частного дома и находился под присмотром взрослого. Но родственник отвлекался на домашние дела.

Мать ребенка рассказала, что брат ушел за лошадьми, а маленький сын убежал. Дома никого не было. Как оказалось, это был не первый случай.

«За три-четыре дня тоже такое было, только его сразу же нашли», — поделилась жительница.

Она подчеркнула, что дома не было конфликтов и скандалов. Она очень волнуется, ведь ребенок не ориентируется на местности и сам не дойдет до дома. Недалеко есть лес, кусты и родники. Родственники понимают, куда примерно мог пойти ребенок. Все свои догадки они высказали спасателям. До позднего вечера близкие сами искали мальчика, а в 23 часа обратились к полицейским.

К делу о пропаже мальчика подключились МЧС России по Республике Тыва, МО МВД России «Дзун-Хемчикский», пожарно-спасательная часть, сотрудники администрации Дзун-Хемчикского района и села Хайыракан. Местные жители тоже помогают в поисках.

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