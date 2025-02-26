Раньше остров был спокойнее: на Маврикии местные нападают на россиян и угрожают им расправой

Российские туристы на Маврикии опасаются за свою безопасность. Все дело в том, что местные жители стали агрессивно себя вести по отношению к иностранцам. Они нападают на виллы и угрожают расправой, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, последнее нападение произошло в одном из самых спокойных районов острова. Там отдыхал россиянин вместе с женой и подругой. Ночью к туристам ворвался некий мужчина. Он ограбил жильцов виллы, угрожая им убийством. Через некоторое время злоумышленник вернулся и пожаловался на жажду. Он выпил 3 литра воды, после чего окончательно оставил испуганных жертв.

Сейчас россиянине живут с хозяином виллы. Он позаботился о безопасности гостей — нанял охрану. Туристы на Маврикии утверждают, что раньше на острове было безопаснее, а теперь приходится заселяться в гостиницы вместо частного сектора, так как там спокойнее.

Ранее сообщалось что российскому туристу порезали лицо мачете во время отдыха в Индии. Он отдыхал с женой на пляже.