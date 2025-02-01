Порезали лицо: двое неизвестных с мачете напали на российских туристов в Индии

Гражданин РФ пострадал в результате вооруженного нападения на Гоа. Мужчина отдыхал вместе с женой на пляже. Там они повстречали неизвестных с мачете. Вооруженные хулиганы порезали лицо главе семейства и скрылись, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянин с супругой разбил палатку на берегу моря, чтобы встретить в этом месте рассвет. Ночью к паре пришли некие мужчины. Они стали ругаться на туристов, а поле удалились. Через время незнакомцы вернулись с мачете в руках. Они ударили гражданина РФ по лицу, после чего убежали.

В результате нападения пострадавший глава семейства получил травму — ему рассекли щеку до уха. Туристы поймали машину возле места инцидента и отправились в больницу. Россиянину была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что туристы из РФ попали в ДТП в Таиланде. Автобус с ними съехал с дороги и упал с 15-метровой высоты.