СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 17 ноября 2024, 19:18
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Избили и заставили извиняться на коленях: следователи возбудили дело после «разборок» подростков

В Краснодарском крае СК возбудил дело из-за унижения школьника на камеру .
Избили и заставили извиняться на коленях: следователи возбудили дело после «разборок» подростков

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту издевательства над учеником школы в Краснодарском крае. Подростка сначала избили, а после заставили извиняться на камеру.

Информация о возбуждении уголовного дела появилась в Telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю. В публикации говорится, что в рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, где произошел инцидент. Их проверят на халатность.

Также сотрудники СК изучат условия проживания и воспитания подростка, который напал на сверстника. Расследование уголовного дела находится на контроле у следственного управления по региону.

Ролик с издевательствами над школьником появилось в Сети. После этого ситуацией заинтересовались правоохранители.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина вцепился мальчику в ухо зубами и попытался его откусить. Школьник повстречал пьяного незнакомца, когда возвращался домой.