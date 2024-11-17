Избили и заставили извиняться на коленях: следователи возбудили дело после «разборок» подростков
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту издевательства над учеником школы в Краснодарском крае. Подростка сначала избили, а после заставили извиняться на камеру.
Информация о возбуждении уголовного дела появилась в Telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю. В публикации говорится, что в рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, где произошел инцидент. Их проверят на халатность.
Также сотрудники СК изучат условия проживания и воспитания подростка, который напал на сверстника. Расследование уголовного дела находится на контроле у следственного управления по региону.
Ролик с издевательствами над школьником появилось в Сети. После этого ситуацией заинтересовались правоохранители.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина вцепился мальчику в ухо зубами и попытался его откусить. Школьник повстречал пьяного незнакомца, когда возвращался домой.