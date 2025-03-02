Ранили несколько человек: в мытищинском ТЦ открыли стрельбу

Вооруженная потасовка произошла в подмосковных Мытищах. Некий мужчина пришел в торговый центр «Красный кит» и устроил стрельбу. Из ТЦ экстренно эвакуировали посетителей, передает Telegram-канал Readovka.

Официальной информации о случившемся пока нет. По неофициальным данным, в торговом комплексе на первом этаже произошла стычка между охраной и агрессивным посетителем, передает Telegram-канал SHOT.

Стрельба, как предполагается, велась из травматического оружия. В результате конфликтной ситуации пострадали три человека: два сотрудника охраны и сам стрелок, сообщает Telegram-канал SHOT. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Также журналисты выяснили, что до стрельбы между охраной ТЦ и мужчиной произошел конфликт. Сотрудники безопасности избили и выгнали посетителя из центра, затем он вернулся с оружием.

Ранее в Еврейской автономной области ученик устроил стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.