Раненый в Курской области пенсионер спел волонтерам перед смертью

Пенсионер, которого серьезно ранили в Курской области, перед смертью спел для волонтеров. Он исполнил старую гвардейскую песню. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Пожилой мужчина пострадал при атаке ВСУ на Курскую область. Его обнаружил поисковый отряд. Волонтеры оказали дедушке первую помощь. Пока его эвакуировали, он, как отмечают авторы поста, будто не чувствовал боли и пел, пританцовывая трясущимися руками.

«Освободите нашу землю, выбейте врага с нашей земли», - сказал пенсионер волонтерам.

Раненного пожилого россиянина доставили в больницу, но спасти его уже не удалось. Он скончался.

Напомним, что бои в Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. В регион регулярно направляют гуманитарную помощь.

Ранее беженка из-под Суджи рассказала, как наемник расстрелял ее соседку. По ее словам, он убил женщину, назвавшую его «фашистом». Это видела младшая сестра россиянки. После случившегося она убежала.