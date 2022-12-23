14:55, 23 декабря 2022
1 мин.
Раненого Дмитрия Рогозина не получилось отправить в Москву из Ростова-на-Дону
Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, раненый в Донбассе, сегодня утром должен был вылететь в Москву, но вылет не состоялся. Виной тому стала непогода - в столице не могут принять самолет.
Врачи в Ростове-на-Дону решили не оперировать чиновника – хирургическое вмешательство задержало бы его там как минимум на неделю. Руководство ростовского военного госпиталя поручило отправить его в Москву.
Также сообщается, что состояние Рогозина – тяжелое. При этом экс-руководитель госкорпорации в сознании, ходит и разговаривает.
Ранее врач сообщил, что Рогозина не парализовало, но последствия от попадания металлического осколка будут.
Источник фото:Tsvetkova Ekaterina \ East News
Источник:Telegram-канал Don Mash
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#врач