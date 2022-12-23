Раненого Дмитрия Рогозина не получилось отправить в Москву из Ростова-на-Дону

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, раненый в Донбассе, сегодня утром должен был вылететь в Москву, но вылет не состоялся. Виной тому стала непогода - в столице не могут принять самолет.

Врачи в Ростове-на-Дону решили не оперировать чиновника – хирургическое вмешательство задержало бы его там как минимум на неделю. Руководство ростовского военного госпиталя поручило отправить его в Москву.

Также сообщается, что состояние Рогозина – тяжелое. При этом экс-руководитель госкорпорации в сознании, ходит и разговаривает.

Ранее врач сообщил, что Рогозина не парализовало, но последствия от попадания металлического осколка будут.