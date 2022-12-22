Врач о ранении Дмитрия Рогозина: не парализовало, но последствия будут

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение во время обстрела в Донецке, может столкнуться с небольшими ограничениями из-за застрявшего в позвоночнике осколка. Об этом сказал врач травматолог-ортопед Константин Терновой.

Специалист отметил, что в случае с Рогозиным нет повреждений спинного мозга, его не парализовало.

«То, что он не парализован, означает, что спинной мозг не задет, значит, ничего критически страшного не произошло», - сообщил специалист.

Если бы всё было по-другому, то чиновник мог столкнуться с частичной или полной парализацией нижних конечностей, отмечает врач. В случае неизвлечения осколок не будет ощущаться в повседневной жизни – в организме предмет останется как инородное тело.

Однако у Рогозина появятся некоторые ограничения: в частности, «в магнитно-резонансный томограф его нельзя будет положить, а компьютерную томографию делать можно», указал врач.

Ранее Рогозин рассказал, что был ранен в Донецке в результате обстрела места, где проходила рабочая встреча. Металлический осколок вошел выше правой лопатки, чиновнику предстоит операция.

В начале декабря ведущая Юлия Барановская сообщила, что чудом уцелела в Донбассе. Отель, где она остановилась, подвергся обстрелу.