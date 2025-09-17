Раненный возлюбленной актер Илья Дель попал в реанимацию

Актер Театра им. Ленсовета Илья Дель, которого ранила ножом весной девушка, попал в реанимацию после падения.

Как сообщает Фонтанка, инцидент произошел на днях. До этого артист отыграл два спектакля «Театральный роман» 13 и 14 сентября.

Из-за случившегося ближайшие спектакли с участием актера будут заменены. 20 сентября на сцене собирались показывать «Воскресенье», в котором занят Дель, но постановку заменили на «Ревизора».

Напомним, минувшей весной Деля ранила ножом возлюбленная Александра Дроздова, с которой он встречался около года. Актер перенес операцию и вскоре вернулся к работе. Он признавался, что не держит зла на избранницу.

Девушку Ильи отправили под домашний арест — недавно она вышла на связь, опубликовав пост в социальных сетях.