Ранившая Илью Деля актриса Дроздова вышла на связь после домашнего ареста

Ранившая Илью Деля актриса Саша Дроздова вышла на связь в соцсетях. Напомним, что девушку посадили под домашний арест после конфликта с возлюбленным. Она ранила его ножом.

Все произошло весной 2025 года в Санкт-Петербурге. Актер Илья Дель был госпитализирован с серьезными травмами. Он сообщил о том, что не держит зла на возлюбленную и против того, чтобы ее посадили. 26-летней девушке избрали меру пресечения – отправили под домашний арест на два месяца.

«Дроздова, находясь в квартире на почве внезапно возникшей личной неприязни умышленно нанесла мужчине не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом, причинив своей жертве тяжкий вред здоровью», – говорилось в сообщении суда.

Актрисе до 11 июня 2025 года запрещалось выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать телефон и Интернет.

На днях она вышла на связь с подписчиками в соцсетях и оставила сообщение.

«Иногда она выцветает, распад. Из-за страха состариться, иногда она выцветает. Убит. Из-за страха состариться», — написала девушка.

Несколько дней назад актриса рассказывала о творческих новинках, но тему отношений с Ильей избегает.

Ранее актер Илья Дель рассказал, что до удара ножом сделал девушке предложение.