Брянская школьница за 10 минут до расстрела попала на камеры видеонаблюдения

Школьницу из Брянска, которая устроила стрельбу в учебном заведении и убила одноклассницу, за 10 минут до того, как она вошла в класс, засекли камеры видеонаблюдения. На них заметно, что девочка шла вместе с сестрой-близняшкой, утверждающей, что она не знала о планах родственницы. Об этом стало известно ИА Регнум.

По данным издания, на кадрах видно, как подростки вышли из арки дома, в котором живет их семья. В руках у одной из них был пакет со сменной обувью, а из него торчал сверсток, где находилось оружие. Насколько известно, ружье, что школьница украла у отца, небольшое по размеру, но тяжелое – около трех килограммов. Пока девочка шла в зоне видимости камеры, она несколько раз перехватывала пакет.

О чем разговаривали сестры в тот момент – неизвестно. Выглядели они непринужденно. Напомним, что близняшка покончившей с собой ученицы утверждает, что не подозревала о ее планах по убийству одноклассников. При этом она находилась вместе со всеми в классе в момент начала стрельбы и не пострадала.

Расстрел сверстников юная жительница Брянска устроила 7 декабря. Она опоздала на второй урок, а когда пришла, то достала оружие и начала нажимать на курок. Выпустив несколько пуль и убив одну из знакомых, она покончила с собой.

Ранее близкие брянской школьницы рассказали, почему она устроила стрельбу в классе.