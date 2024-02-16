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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 16 февраля 2024, 10:55
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Ранения подростку мог нанести его друг: полиция ищет преступника, изрезавшего 15-летнего юношу в подъезде

В Петербурге ищут гражданина Узбекистана после нападения на юношу в подъезде.
Ранения подростку мог нанести его друг: полиция ищет преступника, изрезавшего 15-летнего юношу в подъезде

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на 15-летнего подростка в Северной столице. Юноша получил ножевые ранения. В данный момент его состояние оценивается как тяжелое, передает 78.ru.

Несовершеннолетнего обнаружила пару дней назад жительница одного из домов на улице Дмитрова. Она увидела, как в подъезде лежит изрезанный подросток, и позвонила в экстренные службы.

Пострадавшего юношу экстренно госпитализировали. При осмотре у него зафиксировали повреждение внутренних органов. Сейчас он находится в реанимации.

Стражи порядка устанавливают детали случившегося. Они уже вычислили предполагаемого злоумышленника, покушавшегося на убийство юноши. Им оказался друг подростка, гражданин Узбекистана 1994 года рождения. Мужчину объявили в розыск.

Ранее в Перми ученик кадетской школы принес на занятия нож и пырнул сверстника. Инцидент произошел во время игры.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
нападение
мальчик
реанимация