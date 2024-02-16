Ранее уже был судим: следователи нашли того, кто задушил москвича шарфом в 2008 году

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве жителя столицы РФ. Преступление было совершено с помощью шарфа еще в 2008 году, передает РЕН ТВ.

После долгих лет поисков стражи порядка все таки вышли на след предполагаемого злоумышленника. По их версии, в ноябре 2008 года ранее судимый мужчина распивал алкогольные напитки вместе со знакомым. Когда собутыльник уснул, фигурант взял шарф и задушил им жертву. После этого он избавился от тела, выкинув его в овраг.

На поиски преступника ушло 16 лет. Тем не менее полицейские поймали его. На допросе задержанный по подозрению в убийстве мужчина сознался в содеянном. В скором времени ему предстоит оказаться на скамье подсудимых.

Ранее на Урале мужчина задушил мать пятерых детей и получил 9,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.