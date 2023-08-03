Ранее судимый житель Москвы ворвался с оружием в клинику вслед за побитой матерью

Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина угрожал медикам одной из клиник Москвы. Он ворвался в больницу вслед за матерью, которая показала врачам синяк и заявила, что сын ее избивает. Буйного жителя столицы задержали сотрудники правоохранительных органов, пишет телеканал «360».

Инцидент произошел накануне вечером на улице Стромынка. Конфликт в медучреждении начался с того, что туда пришла пожилая женщина. Во время осмотра она показала врачам синяк, оставленный сыном, и заявила, что подвергается избиениям. Через некоторое время появился и сам виновник материнских слез.

Пьяный мужчина забежал в больницу с пневматическим пистолетом в руках. Он стал угрожать медикам расправой. Однако до стрельбы дело не дошло. Врачи сумели успокоить буйного посетителя, а после на экстренный вызов прибыли стражи порядка. Они задержали вооруженного дебошира и доставили его в отдел.

Установив личность мужчины, правоохранители выяснили, что он уже имеет судимость. В мае 2016 года москвич угрожал полицейскому саперной лопаткой.

Ранее в Санкт-Петербурге известного бодибилдера обвинили в нападении на членов семьи. Кроме того, спортсмен угрожал стражам правопорядка ложкой для обуви.