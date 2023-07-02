Известный бодибилдер избил жену с детьми и угрожал полиции ложкой для обуви
В Петербурге бодибилдера обвинили в избиении жены с детьми и нападении на полицию.
Известный фитнес-тренер и бодибилдер Александр Богатырев обвинен в избиении своей супруги и детей, а также в угрозах сотрудникам полиции.
Как сообщает РЕН ТВ, зять Богатырева написал заявление в полицию, в котором рассказал, что бодибилдер применил рукоприкладство к его дочери на улице Аврова в Петергофе. Вскоре фитнес-тренер прогнал детей с женой на улицу, а сам затаился в квартире.
Жена Богатырева отметила, что муж был в неадекватном состоянии. Тогда полицейские пришли в квартиру бодибилдера, но он начал угрожать им металлической ложкой для обуви. Пришлось использовать аэрозольный распылитель, однако мужчина после этого достал ружье.
Отмечается, что Богатырев разряжал оружие и внезапно кинул патроном в лицо полицейского. По итогу, мужчину задержали.
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