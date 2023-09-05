Ранее судимый мужчина угрозами требовал денег у ребенка на детской площадке

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина угрожал третьекласснику на детской площадке и хотел денег. Оказалось, что неизвестный был ранее судим. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, все произошло во дворе дома в Московском районе. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал и требовал у восьмилетнего ребенка деньги. Мальчик испугался и побежал к маме, а она уже обратилась к правоохранителям.

В Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен убегающий школьник. 48-летняя родительница обратилась к полицейским и рассказала об угрозах ее сыну со стороны неизвестного.

Мужчину задержали. Известно, что ему 55 лет и ранее он уже был судим. Теперь он находится в отделении и ждет, какое решение будет принято. Отмечается, что в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье учительница физкультуры побила ребенка ногами на детской площадке. Агрессивное поведение россиянки заметила одна из местных жительниц и начала сразу же снимать происходящее.

Еще одна похожая история произошла в Карпинске. Там подросток жестоко избил маленького мальчика на детской площадке. О произошедшем стало известно благодаря несовершеннолетним очевидцам, которые записали все на видео и передали запись родителям.