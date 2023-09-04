«Мальчик вроде бы инвалид»: на Урале подросток жестоко избил ребенка и попал на видео

В Карпинске подросток жестоко избил маленького мальчика на детской площадке. О произошедшем стало известно благодаря несовершеннолетним очевидцам, которые записали все на видео и передали запись родителям. Об этом сообщает газета «Вечерний Карпинск».

По информации источника, подобное издевательство над ребенком происходило во дворе многоквартирного дома не в первый раз. Дети, которые стали свидетелями, признались, что пострадавшего неоднократно задирал малолетний хулиган. Сами школьники тоже стараются с ним не связываться, именно поэтому не стали вмешиваться в конфликт и рассказали обо всем взрослым.

«Дети сказали, что это не первый раз происходит, так как мальчик, которого бьют, вроде бы инвалид», - поделилась мама одного из детей, подчеркнув, что не знает, как бороться с подростком.

На данный момент запись избиения ребенка была передана сотрудникам правоохранительных органов. Проводятся все необходимые проверки, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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