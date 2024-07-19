В Омской области ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, ЧП произошло утром 17 июля в селе Седельниково Омской области. 32-летний мужчина, которого в 2018 году судили за изнасилование, пришел к своему приятелю в гости, чтобы с ним выпить. Дверь в квартиру открыла его 95-летняя мать и заявила, что сын куда-то ушел.

Позднее задержанный рассказал, что увидел женщину в халате, возбудился и захотел ее изнасиловать. Спустя некоторое время в дом зашла соседка, чтобы помочь пенсионерке в огороде. Она увидела происходящее и побежала в полицию. Когда правоохранители прибыли на место, они буквально сняли россиянина с его жертвы и задержали.

Оказалось, что 32-летний мужчина ранее уже был осужден за изнасилование женщины 1957 года. В ходе психиатрической экспертизы он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, которое завершилось в июле минувшего года.

В настоящий момент мужчина арестован.

Ранее мы писали, что в Подмосковье местный житель полгода пытался убить мать и отчима, подмешивая яд в еду.