Ранее похищал своего ребенка: стали известны подробности расправы мужчины над детьми и деверем

Стали известны подробности жуткого происшествия в Любинском районе Омской области. Оказалось, что мужчина, который убил двоих детей и брата жены, ранее похищал своего ребенка, пишет mk.ru.

Глава семейства увез несовершеннолетнего в неизвестном направлении после ссоры с супругой. Женщина обращалась в полицию за помощью, но в возбуждении уголовного дела было отказано. С 2021 года отец состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних А в 2022 его вычеркнули из списков. Позже мужчина и вовсе каким-то образом прошел психологическую экспертизу и получил разрешение на хранение оружия.

После рождения дочери глава семейства переехал жить к своей матери. На отношения супругов, по предварительной версии, повлияла патологическая ревность мужчины. Похищение сына он совершил после скандала на эту тему. Убийство, вероятно, тоже было совершено по подобной причине.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство трех человек. Мужчина, после расправы над родственниками, покончил с собой.