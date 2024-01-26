Ранее поддерживал близкие отношения: обвиняемого в убийстве женщины и ее дочери арестовали

Суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве жительницы Краснодара и ее двухлетней дочери. Фигуранта уголовного дела отправили в СИЗО на время расследования, передает Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Убийство произошло во вторник, 23 января. В тот день мужчина пришел к 28-летней знакомой, с которой ранее поддерживал близкие отношения. Во время общения они поссорились. В какой-то момент гость ударил по голове и задушил девушку, а затем расправился с ее двухлетней дочкой. На следующий день мужчина поджег квартиру, а тело девочки вывез в поле.

Правоохранители в рамках оперативных действий задержали предполагаемого злоумышленника. Согласно решение суда, он пробудет в СИЗО до 25 марта.

Ранее в Краснодарском крае суд вынес приговор мужчине, который расправился с 16-летней девушкой. Он получил пожизненный срок.