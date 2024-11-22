Ранее оставляли только положительные отзывы: пятеро детей обвинили вожатого санатория в домогательствах

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после жалоб детей и их родителей на вожатого санатория в Свердловской области. Его заподозрили в домогательствах, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчина работал в одном из санаториев Первоуральска. До скандала с домогательствами к 35-летнему сотруднику не было никаких нареканий, а дети всегда оставляли о нем только положительные отзывы.

Однако на днях ситуация резко изменилась. Сразу пятеро воспитанников в возрасте от 12 до 13 лет рассказали родителям, что вожатый приставал к ним. Они были в лагере в разные смены: с августа по декабрь 2023 года.

До настоящего момента они не решались рассказать, что с ними произошло. Сейчас мужчина, подозреваемых в домогательствах, задержан. Если вина фигуранта будет доказана, то он может получить 20 лет колонии.

Ранее экс-участника шоу «Голос 60+» Александра Корнейчука заподозрили в домогательствах. На него пожаловалась 12-летняя школьница.