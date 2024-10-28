Экс-участника «Голоса 60+» задержали по подозрению в домогательствах к школьнице

Экс-участника шоу «Голос 60+» Александра Корнейчука подозревают в домогательствах к 12-летней школьнице. 66-летнего мужчину из Уфы задержали и отправили в СИЗО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, с февраля по март россиянин общался с несовершеннолетней. Он предложил ей обмениваться фотографиями, и она согласилась. Переписка закончилась, когда обо всем узнали родители девочки.

Обеспокоенные мать с отцом школьницы обратились в полицию, после чего пожилого вокалиста задержали. На данный момент он арестован. Возбуждено уголовное дело по статье за развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. На допросе Корнейчук свою вину признал.

Отметим, что задержанный является джазовым музыкантом. Он выступал в разных коллективах в местной филармонии в Башкирии. В 2021 году он попытался заявить о себе в шоу «Голос 60+», однако наставники не пропустили его дальше слепых прослушиваний.

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