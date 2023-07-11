Ранее домогался мальчика: подробности прошлого предполагаемого убийцы 11-летней девочки в Симе

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Челябинской области в прошлом домогался мальчика. Жители города Сим рассказали об этом в беседе с mk.ru.

Напомним, что пропавшую девочку нашли убитой возле леса. Тело было закидано ветками. Подозреваемым в убийстве является отец ее подруги. Мужчина уже дал признательные показания, а также показал, где спрятал жертву.

По словам жены подозреваемого, их дочка гуляла с девочкой в парке, потом мужчина поехал забирать обеих. Сначала он завез дочку, а потом поехал отвозить ее подружку. Жена утверждает, что ее муж вернулся домой около 23 часов и сказал, что подружку высадил по дороге, так как она отказалась с ним ехать, а сам провел время на ферме.

По словам некоторых жителей, в день убийства мужчина хорошо «принял на грудь». Они утверждают, что семья была обычной, но потом занялась фермерским хозяйством и таким образом озолотилась.

Жители отмечают, что в детстве подозреваемым был избалованным ребенком, а позже стал проявлять нездоровый интерес к детям.

«И все в городе знают, что, когда ему было примерно 20 лет, он домогался одного мальчика. Но тогда его отец успешно замял это дело», – рассказали в городе и добавили, что парень всегда был уверен в том, что «папа все решит».

11 июля появились слухи о том, что отец подозреваемого умер. Говорят, что сердце не выдержало произошедшего. Но подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось, что родные убитой в Челябинской области школьницы узнали о ее смерти из новостей и подумали, что это чудовищная ошибка.