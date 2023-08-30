Ранее был судим: задержан велосипедист, преследовавший погибшую школьницу из Каменска-Уральского

В Свердловской области задержали мужчину, который на велосипеде преследовал 16-летнюю школьницу. Напомним, что тело девушки было найдено в лесу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, полицейские не сомневаются в том, что это именно тот велосипедист, который долгое время ехал за погибшей девушкой. Известно, что ему 35 лет. Ранее он был судим за кражу и грабеж. У него изъяли велосипед и одежду, в которой он был в день смерти школьницы.

«Мужчину проверяют на причастность к преступлению», – отметил источник телеканала.

Впереди велосипедиста ждет полиграф. Но мужчина может проходить по делу как свидетель. Данных о его причастности к смерти подростка нет.

Напомним, что все произошло ночью 10 августа. Тело школьницы было найдено в Каменске-Уральском. Погибшая поехала поступать в колледж и воспользовалась электричкой. После она шла одна до жилища пешком. Отмечается, что следов насильственной смерти не было. Фигурирует версия об отравлении наркотическим веществом.

Ранее мы писали о том, как перед смертью 16-летняя свердловчанка просила не убивать и не насиловать ее. В группе во «ВКонтакте» опубликовали пост подростка, посвященный местным жителям. Школьница рассказывала, что будет поздно возвращаться домой пешком. При этом она уточняла, что будет одна, именно поэтому просила ее не трогать по пути.