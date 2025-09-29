«Рамок нет»: студенты пожаловались на охрану после резни в российском техникуме

Студенты архангельского колледжа пожаловались на охрану после нападения бывшего учащегося с ножом. Они сообщили в беседе с 360.ru, что на входе в учебное заведение работали охранники, но вопросы к организации безопасности все равно остаются.

По словам одного из студентов, в техникум не пускают всех подряд — охрана проверяет у каждого студенческий билет. Однако никакого досмотра не проводилось: не было ни металлоискателей, ни специальных рамок.

«Рамок нет», — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, что отчисленный студент проник в здание техникума и напал с ножом на людей. В результате пострадали три человека: учитель русского языка, социальный педагог и один из студентов.

По данным Telegram-канала Baza, на нападавшем были маска и перчатки без пальцев. Исключенный студент зашел в аудиторию прямо во время урока и трижды ударил преподавателя ножом в спину, а затем попытался нанести удар в шею. После этого он стал бросаться на всех подряд, пока его не скрутили.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил по данному факту уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что изрезав двух женщин, злоумышленник попытался скрыться, но его догнали на улице учащиеся.