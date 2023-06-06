Ради шутки: обвиняемый в поджоге школьника подросток рассказал свою версию событий

Подросток, обвиняемый в поджоге 14-летнего школьника в Москве, рассказал свою версию событий. По его словам, юноша поджигал капли бензина играючи.

Сначала он якобы дышал бензином, но случайно выплеснул горючее на себя и землю. Потом школьник сам ради шутки стал поджигать капли, но вдруг загорелась одежда.

Об этом написал сайт mk.ru.

Парень, рассказавший все это, ранее попадал в поле зрения полиции. Недавно он разбил чужую машину, сбросив с балкона бутылку.

О его семье известно, что ребенком занимается одна мать. Однако женщина состоит на учете за неисполнение родительских обязанностей.

У друзей пострадавшего подростка иная версия. По их словам, поджигатель признался в содеянном. «Я поджег…, но если что, вы меня не видели», - привели приятели слова поджигателя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. Ребенок со 100% ожогов тела находится в реанимации – ему планируют вскрыть грудную клетку, чтобы получить доступ к пораженным легким.

Подробнее об этом происшествии читайте здесь.