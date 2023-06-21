Ради красивой картинки: подростки устроили фотосессию на могилах и объяснили свой поступок

Подростки в Новосибирской области устроили фотосессию на кладбище. Полицейские уже нашли виновников ситуации. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Источник утверждает, что двое подростков устроили фотосессию на кладбище в деревне Сокур. Для эффектных снимков они легли на могилы. После этого все было выставлено в Сеть. Правоохранительные органы вызвали хулиганов на воспитательную беседу.

Начальник отделения организации взаимодействия со СМИ Анастасия Ахметова прокомментировала ситуацию и сообщила, что заявлений об осквернении могил не подавали. Но полицейские сами увидели фотографии в социальных сетях и вычислили авторов.

«С ними и законными представителями несовершеннолетних проводится профилактическая работа сотрудниками ПДН», — сказала она.

Telegram-канал «RT на русском» сообщил, что парни подрабатывали в деревне Сокур и решились на такой поступок «ради красивой картинки». Правоохранительным органам они уже сознались в содеянном, пообещав больше так не поступать.

Ранее мы писали о том, как сейчас выглядит многострадальная могила актрисы Ирины Макаровой. Отмечается, что ее обокрали и осквернили. На днях актер Станислав Садальский забил тревогу из-за происходящего. Он заявил, что неизвестные украли скульптуру кошки.