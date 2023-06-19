Испортили и разграбили: как сейчас выглядит многострадальная могила Ирины Макаровой

Появилось видео с многострадальной могилы советской актрисы Ирины Макаровой. Ее обокрали и осквернили. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

На днях актер Станислав Садальский забил тревогу из-за происходящего. Он заявил, что неизвестные украли скульптуру кошки. Корреспондент Пятого канала снял видео с места происшествия и подтвердил этот факт.

По кадрам можно убедиться, что могила в ухоженном состоянии. То есть за ней регулярно кто-то присматривает и наводит порядок. Все памятники целые — на одном из них на латыни выбита надпись Letum non omnia finit (со смертью не все кончается). Но кошки на привычном месте нет.

Народный артист России возмутился, неужели злоумышленникам не страшно.

«Ведь издавна известно, покойники просто так ничего не отдают. Старики учили — даже если потерял или забыл что-то на кладбище, не возвращайся, не ищи, забрали, не твое больше. Так что крысятники огребут скоро по полной!» — подчеркнул звезда.

Он добавил, что вандалы ранее тоже оскверняли могилу его подруги. Тогда, четыре года назад, преступники сбили с надгробия бронзовые буквы и цифры, пытались вытащить сваи и покушались на скульптуру кошки, которую унести не удалось.

Напомним, что Ирина Макарова была известной личностью. Советские артисты ее хорошо знали. К ней часто приходили в гости в роскошный сталинский дом на Бережковской набережной. С ней в квартире жили десять котов и семь собак.