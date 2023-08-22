В Анапе сотрудники отеля украли постельное белье на 1,2 млн и открыли бизнес

Из премиального отеля в городе Анапа сотрудники вынесли тысячи комплектов люксового постельного белья. В общей сложности на сумму 1,2 миллиона рублей. Сделали они это, чтобы организовать свой бизнес. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, способ дополнительного заработка придумали 27-летний и 23-летний работники пятизвездочной гостиницы. Начиная с конца мая, они регулярно посещали подсобку и оттуда выносили выглаженные белые простыни, пододеяльники и наволочки. Кроме того, как-то им удалось забрать из отеля еще и несколько кофемашин. Однако бизнес у друзей все-таки не задался.

О кражах сотрудников узнали коллеги и сдали их. После раскрытия преступлений стало известно, что за несколько месяцев они сумели вынести тысячи комплектов постельного. Теперь обоим грозит уголовная статья. Примечательно, что оба уже имеют судимости. Один за производство, сбыт или хранение наркотиков, а другой за кражу.

Ранее стало известно, что в Лазаревском в больницу поступила семилетняя девочка с симптомами ротавируса. У нее наблюдались головные боли, тошнота и температура. В какой-то момент ребенок и вовсе потерял сознание, а после поставленной капельницы начал задыхаться. На данный момент пациентка находится в реанимации, и врачи не дают никаких прогнозов на выздоровление.