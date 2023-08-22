Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти, заразившись ротавирусом на море

Врачи Краснодарского края борются за жизнь маленькой девочки из Екатеринбурга, для которой отдых на море с родителями окончился реанимацией. Семья несколько дней провела в Лазаревском и часто посещала пляж, однако в один момент ребенку стало резко плохо. Об этом сообщает E1.ru.

По словам матери несовершеннолетней, 18 августа она почувствовала недомогание. Родительница приняла это за отравление после купания в море, так как местная больница была буквально переполнена детьми с похожими симптомами. Лечили привычными средствами из аптеки, но в этот раз они не давали никакого результата. У нее была высокая температура, тошнило фонтаном и болела голова. В итоге семья поехала в больницу.

В медицинском учреждении жители Екатеринбурга долгое время отстояли в очереди, так как было много детей с ротавирусом. На тот момент девочка была без сознания, но врачи доказывали матери, что она не в обмороке, а просто спит.

Спустя два часа после того, как ребенок отключился, его все-таки поместили в палату и поставили капельницу. Тогда малышка начала задыхаться и хрипеть, а затем из носа пошла кровавая пена. После этого было принято решение о переводе маленькой пациентки в реанимацию.

«Врачи позже объяснили, что такое бывает из-за ротавирусной инфекции, якобы из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры на фоне аномальной жары. Сейчас она получает антибактериальную терапию. Все врачи подключились, но не дают хороших прогнозов», - поделилась мама девочки.

Сейчас родители пациентки пытаются добиться того, чтобы ее перевезли в Екатеринбург, но пока им отказывают, так как их должен сопровождать реаниматолог. Мозг несовершеннолетней сильно страдает, и семья не знает, что будет с ней, когда она все-таки очнется.

Ранее в Свердловской области родители обвинили воспитателя в жестоком обращении с детьми.