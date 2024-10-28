Работники Бакальчука рыли траншеи: на очередном складе Wildberries произошла потасовка

На строящемся складе Wildberries в Разани произошла потасовка. Как сообщили представители Wildberries&Russ, работники Владислава Бакальчука рыли траншеи и мешали доступу на участок сотрудникам компании.

Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

По его информации, сотрудник Владислава пытался вступить в конфликт с прибывшим на место полицейским.

Бакальчук своем Telegram-канале назвал случившееся «вопиющим беззаконием».

«Сегодня в Рязани сотрудники службы безопасности «РВБ» и «ВБИ» напали на наших сотрудников на строительной площадке», - рассказал он.

По словам Владислава, все произошло на глазах полиции: нападавшие якобы применили силу к его рабочим и нанесли травмы руководителю строительства Евгению Миляеву.

«Он сейчас в больнице, будет подано заявление в полицию», - написал предприниматель и добавил, что у Миляева травмы руки и плеча, есть подозрение на сотрясение мозга.

«Эти действия переходят все границы цивилизованного ведения бизнеса», - считает он.

Ранее владелица маркетплейса Татьяна Ким заявила, что ее пытались заставить силой переписать бизнес.