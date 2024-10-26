«Были попытки увезти меня»: Ким вспомнила, как Бакальчук хотел избавиться от нее ради управления компанией

Татьяна Ким заявила, что проблемы с мужем из-за общего бизнеса начались задолго до их расставания, так как даже люди отказывались от работы из-за него.

Самая богатая женщина России в этом году столкнулась с большими трудностями, связанными с бывшим супругом. После ее заявления о желании развестись и о том, что Владислав Бакальчук является не очень хорошим партнером с абьюзивными наклонностями, он начал разбирательства по поводу бизнеса. Однако сама Татьяна свое место уступать была не намерена.

Ким призналась, что Бакальчук пришел в компанию Wildberries лишь в 2007 году, хотя идея и вложенные в это дело средства полностью принадлежали только ей и ее семье.

Также, по словам Татьяны, в последние несколько лет сотрудники и партнеры стали жаловаться на некомпетентность и характер супруга. Чтобы сохранить огромную компанию, женщине пришлось пожертвовать статусом мужа, что очень сильно сказалось на его самооценке.

«У нас был очень серьезный конфликт с одним из наших топ-менеджеров, без которого компания в принципе не могла существовать. Он сказал, что не собирается сотрудничать с Владиславом... Мне пришлось ему пообещать, что он больше с Владиславом работать не будет. И таких конфликтов происходило все больше и больше — команда отказывалась с ним работать», — прокомментировала Татьяна в беседе с изданием Ведомости.

Кроме того, Ким сообщила, что муж обозлился из-за того, что ему не удалось отстранить бывшую жену от управления компанией, поэтому начал предпринимать различные меры. Татьяна заявила, что Владислав был готов даже от нее избавиться.

«Были попытки увезти меня куда-то, заставить меня силой переписать бизнес», — вспомнила Ким.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Ким требует снижения доли Бакальчука в Wildberries до 0,5%.