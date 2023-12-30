Работник одного из вузов Петербурга надругался над подростком в маршрутке

В Санкт-Петербурге над 16-летним подростком надругались в маршрутке. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

Инцидент произошел в маршрутке, которая следовала по Мурманскому шоссе в Ленинградской области вечером 28 декабря. Автобус направлялся из Санкт-Петербурга в Лодейное поле. В ней над 16-летним подростком надругался 52-летний мужчина.

По источникам издания, мужчина работает в одном из петербургских вузов.

На место вызвали правоохранителей из-за драки. Остальные обстоятельства случившегося стали известны позже. Мужчина задержан.

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