Работают на руководящих должностях: что известно о мужчинах, отравившихся пирожками с ртутью в Москве

Двое мужчин, отравившихся пирожками с ртутью в Москве, работают на руководящих должностях в транспортной сфере. Одному из них 45 лет, другому – 46.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Знакомые и соседи 45-летнего пострадавшего заявили, что он занимается спортом. Мужчина женат, есть дочка.

Другой пострадавший занимается настольным теннисом, а за день до отравления занял второе место в турнире. У него есть жена. Мужчина любит фастфуд и нередко питается выпечкой.

Сейчас отравившиеся находятся в реанимации в НИИ им. Склифосовского. По данным источника, обоих забрали с работы – они трудились в 500 метрах от магазина, где предположительно и купили пирожки с опасной начинкой.

Ранее сообщалось, что отравившиеся ели слойки.