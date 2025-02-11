Работавший поваром уроженец Таджикистана заложил бомбу в поезд в Котельниках

В Подмосковье задержали 24-летнего уроженца Таджикистана, который заложил бомбу в колеса поезда. Мужчина купил СВУ на кладбище в Новой Москве.

Подробности сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Мужчину задержали 20 февраля в момент минирования на станции Яничкино в Котельниках – как сообщил собеседник издания, он «заложил самодельное взрывное устройство в колёсную пару одного из поездов для последующего осуществления взрыва».

О задержанном известно, что он родился в Таджикистане, имел гражданство Киргизии, проживал в деревне Солнечногорского городского округа, еще в марте 2024 года его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Он задержан и помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что школьница в Москве влюбилась в отчима из Таджикистана. Девочка скрывала связь, пока мать не увидела их целующимися в машине.