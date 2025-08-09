Истек кровью за свадебным столом: пенсионер убил президента алтайской Федерации ММА

Президента Федерации смешанных боевых единоборств Республики Алтай Алексея Калбукова убили во время свадьбы.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, его ударил ножом в сердце пьяный 74-летний мужчина, который также был одним из гостей на торжестве.

Трагедия произошла в частном доме в селе Тюнгур из-за внезапно возникшего конфликта. Калбуков истек кровью прямо за свадебным столом. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти его, им оставалось лишь констатировать смерть.

В настоящее время нападавший пенсионер задержан. Устанавливается мотив и обстоятельства убийства.

Алексей Калбуков продвигал спорт в регионе, в его клубе в Горно-Алтайске тренировали детей и подростков.

Ранее на Амуре мужчина зарезал соседку во время застолья и попытался скрыть убийство. Через два дня он вернулся к телу и потащил его по улице в укромное место, но его заметили.