Работала педиатром: известны подробности о матери, убившей детей и покончившей с собой

Стали известны подробности о матери из Барнаула, которая 15 сентября убила двух маленьких сыновей и покончила с собой. Оказалось, что девушка была врачом, возможно, педиатром. Об этом сообщает kp.ru.

Напомним, что младшему ребенку было всего восемь месяцев, а старшему исполнилось три года. Жители до сих пор в шоке от случившегося. Со слов достоверного источника, ей 31 год, она была врачом, возможно, педиатром.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена девушка незадолго до смерти. На кадрах она была одета в джинсы и футболку, выглядела спокойной. Никто не подозревал, что скоро она убьет детей и покончит с жизнью.

По словам соседей, мать была в декретном отпуске, но редко выходила на детскую площадку. Чаще всего со старшим ребенком гулял отец. Никаких подозрений родители у окружающих не вызывали, жили спокойно. По некоторой информации, у них были кредиты.

«Видели ее редко очень, кто бы мог подумать. Насколько знаю, муж у нее сейчас на заработках на Севере», – говорят соседи.

Отмечается, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Будут проведены судебные экспертизы и причины, способствовавшие совершению преступления.

Ранее мы писали о том, как в Челябинске женщина пыталась похитить ребенка, предлагая ему деньги.