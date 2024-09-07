Работал в цехе по производству коробок: голову кладовщика затянуло в тигельный пресс

Сотрудника склада на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге получил на производстве травмы, несовместимые с жизнью. Молодого человека затянуло в тигельный пресс, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, трагичный случай произошел по неосторожности 26-летнего работника. Он трудился в цехе по производству коробок. Во время исполнения обязанностей голову парня затянуло в пресс.

Прибывшие через время медики не смогли спасти молодого рабочего. Он погиб на месте. СК уже разбирается в обстоятельствах смерти кладовщика. Так, уже стало известно, что тот работал неофициально, а в Петербург молодой человек приехал из Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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