На Урале 34-летняя мать пятерых детей внезапно умерла во время готовки завтрака

В Свердловской области мать пятерых детей неожиданно скончалась утром 10 августа. Знакомые семьи рассказали, что ей стало плохо во время готовки завтрака. Подробности узнал сайт Kp.ru.

Сообщается, что женщине было всего 34 года. Она в одиночку воспитывала трех дочерей и двух сыновей. Близкие россиянки поделились, что она всегда мечтала о большой семье, поэтому была счастлива и гордилась каждым своим ребенком.

В начале августа жизнь многодетной матери внезапно оборвалась. По предварительной информации, у нее мог случится инсульт. Но пока официальная причина смерти не называется. К слову, в окружении женщины рассказали, что она не жаловалась на здоровье и работала в местном кафе.

Другие подробности смерти россиянки выясняются.

Ранее в Башкирии 71-летнего пенсионера затянуло в затвор Нугушского водохранилища. В том районе реки купание запрещено. Отмечалось, что у мужчины не было шансов на спасение.