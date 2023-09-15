Работал учителем: раскрыта личность пенсионера, который склонял женщину к интимным съемкам 13-летней дочери

В Подмосковье задержан 60-летний пенсионер, который склонял 41-летнюю женщину проводить интимную съемку с участием 13-летней дочери и отправлять ему. Мужчина работал учителем ОБЖ в школе для детей с особенностями развития, последние три года трудится охранником.

Подробности о личности мужчины и деталях задержания сообщил сайт mk.ru.

Он был задержан 14 сентября на юге Московской области. Известно, что мужчина является уроженцем Тамбова, более 40 лет состоит в браке, воспитывал дочь, ей сейчас 36-ть. Семья проживает в Подольске.

Родственница говорит, что он был не агрессивным и не вызывал подозрений.

14 сентября мужчину вызвали на допрос, но потом отпустили. Позже следователь вызвал его на допрос еще раз для выяснения ряда обстоятельств. После этого мужчина уже не приехал домой..

По версии следствия, пенсионер склонял жительницу Жулебино делать фото и видео с участием дочери и отправлять ему в мессенджере. За это пенсионер платил женщине. Все длилось с июня 2021 по января 2023 года.

Ранее сообщалось, что женщину-пекаря в Кировской области обвинили в съемках порно с четырехлетней дочерью.