Мать продавала иностранцам порно с четырехлетней дочерью из самодельной студии

В Кировской области женщину-пекаря обвинили в съемке порно с четырехлетней дочерью. По информации Telegram-канала Mash, женщина продавала контент для взрослых иностранцам-педофилам.

По данным источника, она организовала самодельную студию, где снимала ролики с участием ребенка. 32-летняя жительница поселка Тужа совмещала это с основной работой – она трудится пекарем. В свободное время мать зарабатывала деньги другим способом.

Отмечается, что дама занималась темными делами с 2018 по 2019 год. Она самостоятельно снимала, монтировала и продавала видео иностранцам. Один из роликов попал в открытый доступ, что и привело правоохранителей к женщине.

Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Подозреваемой грозит лишение родительских прав и тюремный срок – 10 лет.

Ранее мы писали о том, как в Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в съемках порно с несовершеннолетней. Это было еще 11 лет назад, но предполагаемого педофила нашли только сейчас. О нем рассказала повзрослевшая героиня интимных роликов. Снимки девочки прислали в базу данных Интерпола.