Работал на деревообрабатывающей машине: трудовик лишился четырех пальцев на уроке

В одной из школ Ужура Красноярского края педагог получил серьезную травму. Все произошло на уроке труда. Мужчина лишился четырех пальцев руки, передает Kp.ru со ссылкой на краевую инспекцию труда.

На уроке технологии трудовик выпиливал бруски на деревообрабатывающей машине. В какой-то момент он получил травму левой кисти. У пострадавшего педагога остался только большой палец.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. Инспекторам стало известно, что все произошло из-за нарушения технологического процесса. Кроме того, данные работы проводились без должной организации.

В итоге школу оштрафовали как юридическое лицо. Также обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники прокуратуры.

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