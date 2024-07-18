Работал диджеем, предлагал работу Депардье: в Тюмени арестован директор драмтеатра Сергей Осинцев
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В Тюмени арестовали директора драмтеатра Сергея Осинцева. Вместе с заместителем его подозревают в хищении 14 млн рублей из бюджета.
Подробности сообщает 72.ru.
В пресс-службе суда региона сообщили, что директор и его зам в договорах на прокат спектаклей занижали доход ГАУК ТО «ТКТО» в меньшую сторону. Это происходило с января 2023 по апрель 2024 года.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемых поместили под домашний арест. Установлен срок ареста – он продлится до 27 августа.
Департамент культуры региона «в курсе» данной ситуации и выразил готовность содействовать следствию. Театр продолжит работу, несмотря на арест директора.
Об Осинцеве известно, что он работал диджеем на известной радиостанции, снимался в фильме «Тобол» с актерами Дмитрием Дюжевым, Сергеем Гармашем. После того, как французский актер Жерар Депардье получил гражданство РФ, Осинцев предлагал ему место в своем театре. Как пишет Ura.ru, Депардье проигнорировал предложение.
Ранее сообщалось, что у блогера Насти Ивлеевой арестовали дорогой автомобиль. Иномарка приобреталась ею в кредит и стоила 40 млн рублей.