Работал диджеем, предлагал работу Депардье: в Тюмени арестован директор драмтеатра Сергей Осинцев

В Тюмени арестовали директора драмтеатра Сергея Осинцева. Вместе с заместителем его подозревают в хищении 14 млн рублей из бюджета.

Подробности сообщает 72.ru.

В пресс-службе суда региона сообщили, что директор и его зам в договорах на прокат спектаклей занижали доход ГАУК ТО «ТКТО» в меньшую сторону. Это происходило с января 2023 по апрель 2024 года.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемых поместили под домашний арест. Установлен срок ареста – он продлится до 27 августа.

Департамент культуры региона «в курсе» данной ситуации и выразил готовность содействовать следствию. Театр продолжит работу, несмотря на арест директора.

Об Осинцеве известно, что он работал диджеем на известной радиостанции, снимался в фильме «Тобол» с актерами Дмитрием Дюжевым, Сергеем Гармашем. После того, как французский актер Жерар Депардье получил гражданство РФ, Осинцев предлагал ему место в своем театре. Как пишет Ura.ru, Депардье проигнорировал предложение.

Ранее сообщалось, что у блогера Насти Ивлеевой арестовали дорогой автомобиль. Иномарка приобреталась ею в кредит и стоила 40 млн рублей.