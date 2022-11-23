«Работа в никуда»: почему в России не хотят наказывать сталкеров

Во всем мире одержимость преследованием людей получила официальное название – сталкинг. В США, Великобритании, Германии, Польше, Норвегии, Канаде, Индии, Пакистане и других странах в законодательстве предусмотрела уголовная ответственность за это. Однако в России даже нет такого понятия, поэтому из года в год жертвы сталкеров оказывают в черных мешках, а сами преступники избегают наказания.

Сейчас в Москве расследуется дело об убийстве 29-летней девушки. За день до смерти она обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ее преследует бывший парень. Она отметила, что ей страшно выходить на улицу, но серьезно жалобу в полиции все равно не восприняли. В общем, как и всегда. В России подобные сообщения о сталкерах поступают постоянно, но их даже не рассматривают. Поэтому по законодательству жертвы остаются совершенно без защиты.

Вечером девушку нашли мертвой. Бывший возлюбленный дождался, когда она вышла с работы, а после ударил пять раз ее ножом в грудь и сбежал. Приехавшие на место оперативники осмотрели местность, но преступника найти так и не удалось.

Позже благодаря камерам наблюдения они смогли установить личность сталкера-убийцы и задержать его. При нем оказался складной нож, с которым он и напал на жертву. На допросе мужчина признал свою вину. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

И таких случаев, когда сталкеры доходят до убийства, очень много. Да, в России есть статьи, по которым можно привлечь к ответственности, — угроза убийством, вмешательство в частную жизнь, клевета. Но по факту ни одна из них не относится к сталкерам. Адвокат Дмитрий Волохов рассказал, что часто полиция не хочет даже браться за подобные дела, так как это «работа в никуда».

Так что инструментов, чтобы защитить жертву преследователя, просто нет. И даже если столкнувшейся со сталкингом удастся доказать, что ей действительно угрожает смертельная опасность, нужно начинать бояться еще сильнее. Ведь чаще всего сталкеры – психически не здоровые люди, поэтому подобные действия со стороны жертвы смогут их не напугать, а наоборот разозлить.

С 2017 года начались разработки закона, который бы предусматривал ответственность за сталкинг, однако все так и осталось на этапе рассмотрения. В 2020 году проект убрали в далекий ящик, пообещав вернуться к нему, когда закончится пандемия. А пока законодатели медлят, эксперты уверены – жертв сталкинга станет только больше. Остается только гадать, сколько из преступников за это время успеют перейти от преследования к убийству.

Ранее мы рассказывали историю маньяка-педофила из Екатеринбурга, которого не могли посадить в тюрьму из-за смертельной болезни. Однако она не мешала ему на протяжении 10-ти лет насиловать маленьких девочек.