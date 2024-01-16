Рабочего в Тюмени унесло по трубам очистных сооружений, об этом сообщает Ura.ru.

В правоохранительных органах рассказали о том, что в районе улицы Копытова в Тюмени во время ремонта рабочий подрядной организации упал в камеру гидротехнического резервуара.

Пострадавшего унесло течением, в настоящий момент его судьба неизвестна.

«Течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», — рассказал источник в правоохранительных органах.

На место оперативно выехали спасатели, сейчас личность пострадавшего устанавливается.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге руки рабочего примерзли к лопате из-за слишком долгой уборки снега. Мужчина так увлекся работой, что не заметил, как получил первую стадию обморожения.