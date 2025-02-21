Пытки девушек на арендованной автомойке на Урале произошли, пока хозяин болел

Известны некоторые обстоятельства пыток девушек на автомойке на Урале. Выяснилось, что арендовавший мойку бизнесмен в день происшествия лежал в больнице, ключи он передал друзьям – они все и устроили.

Об этом Ura.ru сообщили владельцы здания.

По словам хозяев, они узнали о случившемся 21 февраля, и признались – находятся «в шоке».

«Мы сдавали это помещение одному парню под автомойку. Сам он в тот день, когда все случилось, лежал в больнице, у него есть официальный больничный», - рассказали агентству.

Договор с предпринимателем расторгли еще 10 января. Однако на тот момент об издевательствах над девушками не было известно. Документ расторгли из-за неуплаты. Сейчас автомойкой занимается другой человек.

Напомним, трое парней похитили девушек 17 и 18 лет, отвезли на мойку и издевались. Причиной стало то, что одна из них отказалась встречаться с инициатором истязаний.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в СК после случившегося в Каменске-Уральском. Она считает: в этом случае одного дела о хулиганстве недостаточно.