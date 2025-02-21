«Какая-то жесть»: Мизулина обратится в СК из-за похищения студенток на Урале

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала случай, который произошел в Каменске-Уральском. Там молодые люди похитили студенток, после чего стали издеваться над ними. Руководитель организации намерена добиться, чтобы злоумышленники были наказаны по всей строгости закона.

Местные паблики описали ситуацию. По их данным, группа молодых людей похитила студенток из-за отказа одной из них вступать в отношения. Девушек отвезли на автомойку: там их обливали ледяной водой и пеной для мойки машин и обзывали. Происходящее похитители снимали на камеру.

«Какая-то жесть в Каменске-Уральском. Многие присылают сейчас посты из местных каналов», — прокомментировала Мизулина в своем Telegram-канале.

По факту случившегося было возбуждено дело о хулиганстве. Однако, по мнению главы лиги, молодые люди должны понести наказание также за похищение, принуждение к действиям сексуального характера и умышленное причинением вреда здоровью. Для этого Мизулина обратиться в СК.

Ранее школьницы избили сверстницу и похвастались, что попали к Мизулиной в канал. Они сняли издевательства на камеру.