Пытавшийся взорвать девушку житель Троицка бил мать и увлекался компьютерными играми

26-летний житель Троицка, который отправил девушке коробку с самодельной бомбой, бил мать и терпеть не мог женщин. В последнее время он нигде не работал и увлекался компьютерными играми.

Инциденты в семье молодого человека случались регулярно. Он поднимал руку на мать, ругался. В результате одного из конфликтов женщина получила травму и даже съехала из квартиры на некоторое время.

В сентябре 2022 года мужчина силой отобрал у сестры телефон. В дело даже вмешивалась полиция, но для парня никаких последствий не было.

Также известно, что юношу отчислили из двух вузов. Третье учебное заведение отпустило его в академический отпуск, а после армии он все-таки окончил институт.

О юноше говорят, что он был женоненавистником. Однажды парень выгнал из дома родственницу, которая приехала в гости из другого города.

У него изъяли два телефона, один из них лежал в подвале – возможно, именно там он изготавливал бомбу для 22-летней девушки, которая впоследствии взорвалась в ее руках, пишет mk.ru.

Напомним, девушка получила подарок с открыткой, а когда открыла его, раздался взрыв. У нее обожжены лицо и руки.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга до смерти забил девушку на почве ревности.