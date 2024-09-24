Пытавшийся растворить девушку в кислоте петербуржец заявил, что любил ее

Петербуржец, пытавшийся растворить девушку в кислоте, на суде признался ей в любви. При этом, говоря о причине убийства, мужчина заявил, что они «поссорились».

Подробности приводит «Фонтанка».

На суде мужчина говорил, что раскаивается. «Любил и люблю Амину», - произнес он.

На вопрос, с кем живет, сначала тот ответил с пострадавшей, а затем поправился на погибшую. Мужчина рассказал, что с 2022 года ежедневно выпивал.

Приятель обвиняемого в убийстве заявил, что знал девушку – та тоже выпивала, употребляла наркотики.

Как следует из материалов дела, ее мать жила в Астраханской области. Родственница знала о молодом человеке и была в курсе, что он зарегистрировал ее в квартире.

Последний раз женщина общалась с дочерью в день убийства. Девушка говорила о планах выйти замуж за сожителя.

Ранее сообщалось, что незадолго до гибели она сделала аборт.