Найденная в бочке с кислотой девушка из Петербурга незадолго до смерти сделала аборт

Девушка, которую сожитель убил и поместил в бочку с кислотой, перед гибелью сделала аборт. У нее была замершая беременность – некоторое время пришлось провести в больнице.

Подробности сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По информации собеседника, сожитель девушки употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Когда девушка забеременела, петербуржец перестал пить.

«Однако на девятой неделе врачи сообщили девушке, что у нее замершая беременность. Положили в больницу, чтобы сделать аборт», - рассказала источник.

Сожитель навещал девушку, но потом обиделся, что приходилось жить одному, и снова стал пить.

До расправы над возлюбленной он угрожал знакомым девушкам, обещая растворить в кислоте в случае, если те приедут к нему. Угрозы убийством получали даже приятели мужчины.

О расправе над девушкой стало известно 22 сентября. О преступлении рассказала бывшая жена мужчины – он признавался ей в этом в Telegram и угрожал убить, если та сообщит в полицию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина зарезала сожителя и месяц прятала труп на балконе.